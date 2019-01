Reihenweise Außenspiegel kaputt getreten

Bergstraße.Gesplitterte oder gar abgetretene Außenspiegel, eingeschlagene Scheiben und Kratzer im Lack fanden zahlreiche Bergsträßer Autobesitzer nach dem vergangenen Wochenende vor. Bereits am Montag gab es bei der Polizei einige Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Pkw in Lampertheim und Bürstadt. Daraufhin meldeten sich Leser des Bergsträßer Anzeigers aus der ganzen Region und erzählten von ähnlichen Vorfällen im Lautertal, in Lorsch, Einhausen und Bensheim. „Eine so große Zahl von Vorfällen dieser Art ist mir zumindest aus jüngerer Vergangenheit nicht bekannt“, sagt Polizei-Pressesprecher Bernd Hochstädter. ahei (BILD: privat)

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019