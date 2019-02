Rekord beim Export – mit Schrammen

Rhein-Neckar/Wiesbaden.Handelskonflikte und eine schwächere Weltkonjunktur haben Kratzer in der deutschen Exportbilanz 2018 hinterlassen. Zwar stiegen die Ausfuhren das fünfte Jahr in Folge auf einen Rekordwert von 1,3 Billionen Euro – das Wachstumstempo verlangsamte sich aber deutlich. „Hier merkt man, dass die internationalen Krisen und die konjunkturelle Eintrübung ihre Spuren hinterlassen“, erklärte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) in Berlin.

Weit mehr als die Hälfte der hergestellten Produkte aus der Region Rhein-Neckar ging ins Ausland – vor allem in europäische Länder, nach China oder in die USA. Sechs von zehn Euro würden mit Lieferungen an ausländische Kunden verdient, erklärte Matthias Kruse, Geschäftsführer International bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. „Damit ist der Export für unsere Region immens wichtig.“ Der Auslandsumsatz legte 2018 im Vergleich zum Vorjahr allerdings auch nur leicht zu.

Die bundesweit ausgeführten Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro seien verglichen mit dem Vorjahr ein Plus von drei Prozent gewesen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. 2017 waren die Exporte allerdings noch um 6,2 Prozent gestiegen.

Gedämpfte Erwartungen

Für 2019 rechnet der BGA mit einem Zuwachs von bis zu drei Prozent. International seien die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA schwierig, erläuterte Bingmann. Beide Länder sind wichtige Exportmärkte für Waren „Made in Germany“ (Hergestellt in Deutschland).

Auch ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union könnte fatale Folgen haben, sagte Bingmann. Schon jetzt machten sich Unsicherheiten durch den Brexit bemerkbar.

Zuletzt hatten Betriebe im IHK-Bezirk Rhein-Neckar wegen des Brexits ihre Erwartungen für das Jahr 2019 deutlich zurückgenommen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019