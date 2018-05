Rekord zum Ende

Anzeige

Mannheim.Mit einer Rekordbesucherzahl ist gestern das dreitägige Mannheimer Stadtfest zu Ende gegangen. Das sagte Organisator Thomas Sprengel, Geschäftsführer der städtischen Tochter Event und Promotion.

Die Polizei ging am Freitag und Samstag von jeweils 120 000 und gestern von mindestens 80 000 Gästen aus. „Damit sind wir deutlich bei über 300 000“, so Sprengel. Sehr zufrieden äußerten sich ebenso Vertreter der Bühnen und Standbetreiber. Sehr gut angenommen wurde die neue Bühne beim Einkaufszentrum Q 6/Q 7. Polizei und Malteser meldeten keine besonderen Vorkommnisse. Erstmals seit vielen Jahren musste wegen des starken Andrangs der Gäste an beiden Abenden die Fahrbahn vor dem Wasserturm gesperrt werden, damit das Publikum der dortigen Bühne Platz hat. pwr