Rekordstaus auf Autobahnen

München/Mannheim.Im vergangenen Jahr gab es auf Deutschlands Autobahnen so viele Staus wie noch nie: Mehr als 2000 pro Tag hat der ADAC im Schnitt gezählt, wie der Club gestern in München mitteilte. Das ist ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2017.

Besonders häufig steckten die Menschen in der Region auf der A 6 von Mannheim nach Heilbronn fest. Auf der Strecke Hockenheim-Walldorf gab es laut ADAC Nordbaden die meisten Staus (1496). Die Lage auf der A 61 bei Ludwigshafen sei auch kritisch gewesen, erklärte eine ADAC-Sprecherin. Vor allem die Strecke vom Autobahnkreuz Ludwigshafen nach Frankenthal forderte viel Geduld bei Autofahrern. Hier zählte der Automobilclub insgesamt 759 Staus.

Südwesten belegt Platz drei

Generell gehören Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zu den Top Zehn der Bundesländer mit den größten Verkehrsproblemen. So gab es im Südwesten Staus, die aneinandergereiht 207 316 Kilometer lang gewesen wären. Damit belegt Baden-Württemberg Platz drei. Schlimmer war es nur noch in Bayern (Platz zwei) und Nordrhein-Westfalen (Platz eins). Autofahrer haben auch in Hessen viel Zeit im Stau verbracht. Der ADAC zählte auf den Autobahnen in dem Bundesland insgesamt 129 556 Kilometer. In der Rangliste belegt Hessen damit Platz fünf. Die Staus in Rheinland-Pfalz sind jedoch entgegen dem Trend weniger und kürzer geworden. Demnach gab es landesweit im vergangenen Jahr fast 22 890 Staumeldungen mit einer Gesamtstaulänge von rund 42 300 Kilometern (Platz sieben).

In ganz Deutschland wuchsen 2018 die Staulängen um rund fünf Prozent und summierten sich auf 1,5 Millionen Kilometer – „eine Blechschlange, die etwa 38 Mal um die Erde reichen würde“, so der ADAC. Die Zeit, in der die Räder stillstanden, blieb mit 459 000 Stunden auf Vorjahresniveau. dpa/jor

