REM-Museen: Ein Höhlenlöwe kehrt zurück

Mannheim.Ein solcher Höhlenlöwe war während der Eiszeit in der Metropolregion auf der Jagd nach Wildpferden und Rentieren. Das zeigen Schädel- und Knochenfunde. Eine Rekonstruktion des Raubtieres wird ab 20. September in der Ausstellung „Eiszeit-Safari“ der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zu sehen sein. Mehr als 100 Exponate bieten Informationen zur Entstehung der Eiszeit und zum Klimawandel.

