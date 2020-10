„Rennen um CDU-Vorsitz offen“

Norbert Röttgen will sich auch die Kanzlerkandidatur sichern. © dpa

Mannheim.Norbert Röttgen, Bewerber um den CDU-Vorsitz, hat seine Ansprüche auf die Kanzlerkandidatur unmissverständlich angemeldet. „Wer CDU-Chef werden will, muss sich die Kanzlerkandidatur auch zutrauen. Ich will natürlich Kanzlerkandidat werden“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Röttgen, der mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und dem Wirtschaftsexperten Friedrich Merz um die Nachfolge Annegret Kramp-Karrenbauers kämpft, rechnet sich gute Chancen aus. „Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist offen.“ Röttgen betonte, dass die Politik in der Corona-Pandemie nachvollziehbare Maßnahmen beschließen müsse. was

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020