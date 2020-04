Rentengeld steht aus

Mannheim.Auch rund eineinhalb Jahre nach der Insolvenz der Kurpfalzschule warten ehemalige Lehrer nach wie vor auf die Zahlung von großen Teilen ihrer Betriebsrente. Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe ist nach eigenen Angaben immer noch mit der Berechnung der Beträge und der Festlegung der Auszahlungsmodalitäten beschäftigt. Betroffen sind 26 Lehrer – oder deren Angehörige –, die an dem privaten Gymnasium oder an der Realschule unterrichtet hatten. Sie müssen seit der Insolvenz im Oktober 2018 auf zwei Drittel ihres Geldes verzichten und haben sich jetzt an den Petitionsausschuss des Landes Baden-Württemberg gewandt.

Auf den laufenden Schulbetrieb hatte die Insolvenz keine Auswirkungen. Das Stuttgarter Kolping-Bildungswerk hat mittlerweile die Trägerschaft übernommen. bhr/imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020