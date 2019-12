Rettung durch GBG?

Mannheim.Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG will das insolvent gegangene Markthaus kaufen. Das teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Demnach soll die Übernahme durch das GBG-Tochterunternehmen Service Haus erfolgen. Die städtische Gesellschaft will eigenen Angaben zufolge den Betrieb des Sozialkaufhauses zu 100 Prozent in seinen Konzern übernehmen und verweist dabei auf eigene Erfahrungen in diesem Bereich.

Das Markthaus hatte im Juli Insolvenz angemeldet. Das offizielle Verfahren begann im September. Wie es zur Insolvenz kommen konnte, ist bisher noch unklar. Das Markthaus finanziert sich durch die Erlöse von Verkauf und Transporten sowie mit Zuschüssen und Fördergeldern. Auch Stadt und Jobcenter Mannheim unterstützen das Sozialkaufhaus mit 35 000 Euro jährlich. jor

