Revival am Riedring

2019 dröhnen die Motorräder, die Zukunft des Revivals ist offen. © neu

Lorsch.Freunde von Oldtimer-Motorrädern können sich freuen: 2019 wird es ein weiteres Riedring-Revival in Lorsch geben. Am 24. und 25. August werden die Fahrer mit ihren Rennmaschinen über den legendären Kurs knattern.

In den 1950er Jahren zogen die Riedring-Rennen Tausende Zuschauer an. Der Kulturausschuss hat die Ausrichtung eines vierten Revivals jetzt mehrheitlich befürwortet. Es gab aber auch Kritik, die Großveranstaltung sei aus ökologischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll.

Das nächste Revival könnte tatsächlich eines der letzten sein. Grund ist, dass die historische Strecke am Stadtrand bald nahe an Neubauten vorbeiführen wird, und zwar ausgerechnet an Kliniken. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018