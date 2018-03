«Rexit» in Washington: Trump feuert Außenminister Tillerson

Anzeige

Washington (dpa) - Die Frage kam in beinahe jedem Briefing, das Rex Tillersons Sprecherin Heather Nauert in Washington für die internationale Presse, aber auch für den eigenen diplomatischen Dienst gab: «Warum wurde Rex Tillerson nicht eingebunden?»

Bei den ganz großen außenpolitischen Themen schien das Weiße Haus von Präsident Donald Trump den eigenen Außenminister immer mehr zu übergehen.

Als Trump zuletzt sein möglicherweise bevorstehendes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un ankündigte, war Tillerson in Afrika und machte politische Kärrnerarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus - in Ländern, die Trump vor kurzem noch als «Shitholes» bezeichnet haben soll. Tillerson war noch nicht richtig zurück in Washington, da war er schon entlassen. Stabschef John Kelly soll ihn noch in Afrika informiert haben. CIA-Chef Mike Pompeo soll Tillerson ersetzen. Wenig später folgte auch noch der Rauswurf von Staatssekretär Steven Goldstein, der sich erlaubt hatte, die Modalitäten der Trennung und die Tatsache, dass Tillerson nicht freiwillig ging, öffentlich zu machen.