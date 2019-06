Rheinland-Pfalz-Tag mit farbenfrohem Ende

Annweiler.Mit einem Festumzug hat der Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am Sonntagmittag einen farbenfrohen Höhepunkt erreicht. In rund 70 Zugnummern brachten Städte und Landkreise, Vereine und Verbände die Vielfalt des Landes zum Ausdruck. Nach dem Umzug klang das dreitägige Fest mit einem Musikprogramm aus. Die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages in Annweiler würdigt auch den 800. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Die 7500-Einwohner-Stadt rechnete bis zum Abschluss mit etwa 120 000 Besuchern. In Worms waren es 2018 rund 320 000. Der Rheinland-Pfalz-Tag 2020 wird in Andernach stattfinden. lrs

