Richard Engelhorn (* 1938 † 2019)

Mannheim.Der Mannheimer Modehändler Richard Engelhorn ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. „Unser Unternehmen ist sein Lebenswerk“, sagte Engelhorns Sohn Fabian. „In seinem Denken und Handeln stand stets das Wohl von Engelhorn und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Mittelpunkt.“ Richard Engelhorn hatte als Vertreter der dritten Familiengeneration mehr als 50 Jahre das 1890 gegründete Unternehmen geführt. Er galt in der gesamten Einzelhandelsbranche als Vordenker, der bundesweit Trends gesetzt hat – etwa mit der Erweiterung und Auslagerung des Sortiments in mehrere Fachgeschäfte wie das Sporthaus. fas (BILD: Rinderspacher)

