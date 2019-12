Richter tritt wieder an

Bensheim.Jetzt ist es offiziell: Bürgermeister Rolf Richter (CDU; Bild: Funck) will in eine zweite Amtszeit gehen. Am Freitag verkündete er im Gespräch mit dieser Zeitung seine erneute Kandidatur. Der Rathauschef wurde 2014 zum Nachfolger von Thorsten Herrmann gewählt.

Damit ist der Bürgermeisterwahlkampf eröffnet, wenngleich der 53 Jahre alte Bensheimer bisher der einzige Bewerber ist. Man darf allerdings davon ausgehen, dass weitere folgen werden. So haben bekanntlich die Bensheimer Grünen die Kreis-Grünen gebeten, einen Chefsesselaspiranten für das Rathaus zu finden, weil sie selbst aufgrund des Koalitionsvertrags keinen eigenen aufstellen können.

Bei der FDP fällt die Entscheidung im Januar, die AfD wollte nach eigenem Bekunden im Frühjahr ihren Kandidaten präsentieren. Die Sozialdemokraten wollten bis Ende des Jahres zu einem Ergebnis kommen. Gewählt wird am 21. Juni. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019