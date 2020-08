Richtfest am Neubau der Karl-Kübel-Schule gefeiert

Bensheim.Am Neubau der Karl-Kübel-Schule in Bensheim wurde gestern Richtfest gefeiert. Der imposante Bau des Beruflichen Schulzentrums, der sich unmittelbar hinter dem bisherigen Hauptgebäude erstreckt, bietet 7500 Quadratmeter Nutzfläche und kostet 35 Millionen Euro. Das Projekt geht zügig voran, liegt im Zeit- und im Kostenrahmen. Spatenstich war am 26. September 2019, Einzug soll im Frühjahr 2022 sein.

„Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber in die Zukunft bauen“, formulierte Landrat Christian Engelhardt für den Kreis Bergstraße als Schulträger einen Kerngedanken, der hinter dem Konzept der Schulerneuerung steht. „Spitzenbildung für den Kreis Bergstraße, das ist das Ziel“, so der Landrat. / thz

