Ried-Abwasser: Debatte um Anschluss an Mannheimer Kläranlage

Lampertheim/Bürstadt.In einer gemeinsamen Sitzung wollen die Parlamentarier aus Lampertheim und Bürstadt den Anschluss an die Mannheimer Kläranlage (Bild) prüfen lassen. Vorteile sehen sie in der effizienten Reinigung, bei der auch medizinische Rückstände beseitigt werden. Außerdem seien die Gebühren äußerst niedrig. Allerdings müsste eine zehn Kilometer lange Leitung von Bürstadt über Lampertheim nach Sandhofen verlegt werden. Der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer hatte dem Anschluss an Mannheim bereits eine Absage erteilt. Jetzt haben sich die Politiker beider Städte auf die gemeinsame Sitzung verständigt mit der Begründung: „Die Parlamentarier entscheiden.“ () sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.10.2019