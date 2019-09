Riesenparty am See

Lampertheim.Das neue Konzept von städtischem Kulturamt und der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) ist aufgegangen: Das Publikum von Rock und Pop am See hat die Aufteilung in zwei entsprechende Programmhälften sehr gut angenommen. Allerdings kam die Veranstaltung erst mit dem Beginn der Abenddämmerung so richtig in Schwung. Über Besucherzahlen konnten die Verantwortlichen noch keine exakten Angaben machen.

Die Musiker Initiative hatte zugkräftige Gäste auf der Bühne. Lisbania Perrez verlieh dem Abend karibisches Flair. Der amerikanische Soulsänger Clint Grimes lieferte einen Ohrwurm nach dem anderen. Die Lokalmatadore Barbara Boll und Matthais Klöpsch sorgten mit echtem Rock für einen Höhepunkt. mas

© Südhessen Morgen, Montag, 02.09.2019