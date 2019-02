Riesiges Betonteil im Kanal versenkt

Ladenburg.Mit dem Einbau eines 135 Tonnen schweren Fertigbauteils aus Beton ist am Wochenende der Neubau des Hochwassersperrtors bei Ladenburg einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Ein Schwimmkran hievte das 37 Meter lange und zwei Meter hohe Bauteil von einem Tieflader in den Neckarkanal, wo es jetzt in mehreren Metern Tiefe liegenbleibt. Das eigentliche Sperrtor soll im Mai angeliefert werden. Bei Hochwasser wird es über dem jetzt eingebauten, so genannten Drempel geschlossen und hält das Wasser zurück, um die Überflutung des Industriegebiets zu verhindern. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung will das zwölf Millionen Euro teure Projekt bis Ende 2019 fertigstellen. hje (BILD: marcus Schwetasch)

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019