Riesiges Interesse am Klostertaler-Plus

Lorsch.Schon im Vorfeld auf riesiges Interesse stößt der Klostertaler-Plus, der in wenigen Wochen in Lorsch ausgegeben wird. Nach der Berichterstattung über den entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wollte ein Schnäppchenjäger sofort 200 Stück ordern. Kein Wunder: Jede Münze soll in den Lorscher Geschäften einen Einkaufswert von fünf Euro haben. Bezahlen müssen Kunden für den Erwerb allerdings lediglich 2,50 Euro. Die Ausgabe soll daher voraussichtlich auf zehn Taler pro Familie beschränkt werden.

Ziel der Initiative ist es, die durch den Lockdown leidenden Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt in der Corona-Krise zu stärken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.01.2021