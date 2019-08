Riga mahnt Berlin

Berlin/Riga.Lettlands Staatspräsident Egils Levits hat sich für eine stärkere internationale Führungsrolle Deutschlands ausgesprochen. „Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, die seiner ökonomischen und politischen Macht entspricht – auch auf militärischer Ebene“, sagte Levits in Riga.

Levits führte am Freitag politische Gespräche in Berlin. Er wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue begrüßt. Beide sprachen nach Angaben des Präsidialamts darüber, was Europa sicherheitspolitisch machen kann – ergänzend zur Nato. Weitere Themen seien die EU und die Globalisierung gewesen. Auch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) führte Levits Gespräche. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019