Rimbacher Gymnasiasten nach Rückkehr aus Südtirol isoliert

Rimbach/Berlin.Die Auswirkungen des Coronavirus werden in der Region immer deutlicher. In Quarantäne befinden sich 99 Gymnasiasten aus Rimbach. Aus Sorge um eine Ansteckung mit dem Coronavirus müssen sie nach ihrer Rückkehr von einer Ski-Klassenfahrt in Südtirol erst einmal zu Hause bleiben. Die Klassen kamen am Freitagabend in Bussen zurück an die Schule. Einige Schüler klagten über grippeähnliche Symptome.

Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes befragten die Kinder, getestet wurden nur Schüler, die sich auch unwohl fühlten. Landrat Christian Engelhardt sagte, er hoffe, dass es noch am Wochenende Ergebnisse geben werde.

Am Mannheimer Nationaltheater fällt die Vorstellung „Der Steppenwolf“ aus, weil der prominente Schauspieler Samuel Koch – der vor seinem Engagement in der Quadratestadt am Darmstädter Staatstheater spielte – zuhause isoliert wurde. „Ich verstehe die Vorsichtsmaßnahmen der Behörden schon – auch wenn in meinem Fall alles unnötig ist. Ich bin negativ getestet worden und fühle mich superfit“, sagte er dieser Redaktion. Koch hatte am Rande einer Veranstaltung in Karlsruhe Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

639 nachgewiesene Fälle

Unterdessen steigt die Zahl der Coronaerkrankten in Deutschland weiter deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Sitz in Berlin berichtete am Freitagabend von inzwischen 639 nachgewiesenen Fällen. Am Mittag war das Institut noch von mehr als 500 infizierten Menschen ausgegangen.

Im Kreis Bergstraße gibt es unverändert einen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Die Familie aus Lampertheim befindet sich in häuslicher Quarantäne. In Mannheim ist die Zahl der infizierten Menschen am Freitagabend auf sechs Personen gestiegen. Das bestätigte das Gesundheitsamt Mannheim. Bei dem Fall handelt es sich um einen 63-jährigen Mann. Nach einem Urlaub in Südtirol wies er am Sonntag leichte Krankheitssymptome auf. Bereits am Freitagnachmittag hatte das Gesundheitsamt einen fünften Fall bestätigt. Dabei handelt es sich um eine 35-jährige Frau, die an der Universität Mannheim studiert und in Kontakt mit einer der bereits nachgewiesenen vier infizierten Personen stand.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete ebenfalls zwei weitere Infizierte. Damit stieg die Zahl der Erkrankten im Raum Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis auf sechs Personen. Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um die Ehefrau und den Neffen eines am Mittwoch positiv getesteten Reise-Rückkehrers aus Südtirol. Der Neffe besuchte bis zum Auftreten leichter Symptome die Schule. Er ist Schüler eines Heidelberger Gymnasiums. Die gesamte Kursstufe wurde aufgefordert, zuhause zu bleiben.

Keine Klassenfahrt in Risikogebiet

Unterdessen hat das hessische Kultusministerium die Schulen im Land angewiesen, bis 30. April alle Klassenfahrten in Risikogebiete des Coronavirus abzusagen. Zu diesen Gebieten zählte das RKI am Freitag auf seiner Internetseite unter anderem die italienische Provinz Bozen in Südtirol und die Emilia-Romagna sowie verschiedene Regionen in China, im Iran und in Südkorea.

Werde eine Fahrt wegen berechtigter Risiken durch das Virus Sars-CoV-2 storniert, dann übernehme das Land die Kosten. Bei schulischen Reisen im Inland gibt es laut Ministerium nach derzeitigem Stand keine Absageempfehlung.

Für Coronavirus-Verdachtsfälle werden zudem in Hessen ab Montag zentrale Untersuchungsstellen in ausgewählten Stellen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes eingerichtet. Ziel sei es, Hausarztpraxen zu entlasten. In den Untersuchungsstellen sollen Menschen, bei denen der Hausarzt einen begründeten Verdacht geäußert hat, gebündelt auf das Coronavirus getestet werden.

Mehr als drei Viertel der Deutschen – nämlich 78 Prozent – machen sich wegen des Coronavirus keine Sorgen um die eigene Gesundheit. Vor vier Wochen waren es in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen sogar 90 Prozent gewesen. 69 Prozent – nach 80 Prozent Anfang Februar – meinen, dass in Deutschland genug zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus getan wird. Zwei von fünf der Befragten haben nach Ausbruch der Infektionskrankheit ihr Verhalten geändert.

In Hessen spürt jedes zweite Unternehmen einer aktuellen Umfrage zufolge wirtschaftliche Auswirkungen des Coronavirus. Das geht aus den Antworten von mehr als 900 Unternehmen hervor, wie der hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das Virus trifft der Umfrage zufolge nicht nur Großbetriebe. 46 Prozent der Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten fühlen sich betroffen und fast zwei Drittel der Betriebe mit weniger als 200 Beschäftigten. „Gerade für kleine und mittlere Unternehmen können diese Auswirkungen schnell zu einer existenziellen Gefahr werden“, warnte HIHK-Präsident Eberhard Flammer. dms/leo/mik/mad/was/seg

