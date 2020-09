Ringen um DEL-Start

Frankfurt/Mannheim.Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) spielt auf Zeit. Sie vertagte am Montag bei der Gesellschafterversammlung in Frankfurt ihre Entscheidung, ob die neue Saison wie geplant am 13. November beginnt, auf den 2. Oktober. Bis dahin fordert die Liga verbindliche Zusagen der Politik für einen Spielbetrieb mit mehr Zuschauern oder staatliche Hilfen. „Ich weiß nicht, ob es jetzt fünf oder zwei vor zwölf ist, es ist jedenfalls kurz vor zwölf“, sagte Adler-Gesellschafter Daniel Hopp im Gespräch mit dieser Redaktion.

Für einen verantwortungsvollen Saisonstart fehlen der DEL nach eigenen Angaben rund 60 Millionen Euro, die sie ohne Hilfe Dritter nicht aufbringen könne. SAP-Arena-Geschäftsführer Hopp sagte: „Wir müssen verantwortungsvoll handeln. Es ist unser oberstes Ziel zu spielen. Dahinter stehen wir zu 100 Prozent.“ cr

