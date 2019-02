Ringen um freiwilligen Polizeidienst

Eine Mitarbeiterin des freiwilligen Polizeidienstes in Wiesbaden. © dpa

Stuttgart/Wiesbaden.Beim freiwilligen Polizeidienst kommt die grün-schwarze Koalition in Stuttgart nicht voran. So spricht sich die CDU für eine Bewaffnung aus, die Grünen sind dagegen. Die Folge: Seit 2011 wurden keine Freiwilligen mehr eingestellt. Ihre Zahl geht weiter zurück, landesweit sind noch 673 im Einsatz – unter anderem in Mannheim. Bis zu einer Einigung, die laut Koalitionsvertrag angestrebt wird, unterstützt der Freiwilligendienst die Polizei lediglich im Verkehr.

In Hessen läuft der freiwillige Polizeidienst ohne größere Schwierigkeiten. Mitarbeiter dürfen Strafzettel verteilen, aber auch Platzverweise erteilen und Gegenstände sicherstellen. Rheinland-Pfalz hingegen lehnt das Konzept ab. mad/mis/kn

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019