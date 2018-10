Berlin.Der Ex- Boxweltmeister im Supermittelgewicht und im Halbschwergewicht, Graciano Rocchigiani, ist in Italien bei einem Unfall gestorben. Das bestätigte die Polizei Brandenburg. Rocchigiani war am Montag von einem Auto überfahren worden, sagte Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer. dpa (Bild: dpa)

