Roche setzt auf Mannheim

So soll der zukünftige Eingang des Mannheimer Werks aussehen. © dpa

Mannheim.Der Schweizer Pharmariese Roche baut den Standort Mannheim weiter aus und investiert insgesamt 206 Millionen Euro. 106 Millionen sollen in den Ausbau der Diagnostik-Produktion fließen. Weitere 100 Millionen Euro wendet Roche für die Modernisierung des Standorts am Rhein auf. „Die Investitionen bestätigen das Vertrauen des Konzerns in den Mannheimer Standort”, sagte Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics GmbH, am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Etwa die Hälfte der Investitionssumme soll in die Diagnostik und Produktion fließen, der Rest ist für Modernisierungsmaßnahmen insbesondere der Arbeitsumgebung eingeplant. Die Veränderungen werden auch von außen deutlich sichtbar sein: Das Wahrzeichen des Werks – das mehr als 60 Jahre alte Eingangsgebäude – wird im kommenden Jahr abgerissen. An seiner Stelle entsteht eine parkähnliche Landschaft. „Wir schieben den Beton zur Seite und lassen neue, nachhaltige Landschaften entstehen“, sagte Werkleiter Martin Haag. „Durch den Rückbau des Eingangsbereichs öffnet sich das Werk weiter zur Region.“ mad

