Rodauer singt Dylan-Song

Zwingenberg.Lutz Adam – Countrymusiker und „The Voice Senior“-Teilnehmer aus Rodau – will bei der Sat.1-Casting-Show die nächste Hürde nehmen: Am kommenden Sonntag steht der 67 Jahre alte Zeitungszusteller aus dem einzigen Zwingenberger Stadtteil ab 20.15 Uhr im Rahmen der sogenannten „Sing Offs“ auf der Bühne.

Dabei wird jeder Kandidat, der in den „Blind Auditions“ erfolgreich war, ein Lied singen. Anschließend wird der jeweilige Coach – im Falle von Lutz Adam ist das Michael Patrick Kelly – zwei Kandidaten für das Finale nominieren, bei dem Deutschlands beste Stimme über 60 Jahre gekürt werden soll. In der bevorstehenden Runde will Lutz Adam mit dem Titel „Blowin’ In The Wind“ von Bob Dylan beeindrucken. Die Endausscheidung folgt dann am 15. Dezember. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.12.2019