Röhrig will fast bis zur Juhöhe erweitern

Sonderbach.Um die Produktion auf heutigem Niveau halten zu können, braucht das Sonderbacher Steinbruch-Unternehmen Röhrig neue Rohstoffquellen. Diese sollen durch eine Erweiterung des Betriebsgeländes am Standort erschlossen werden. Beabsichtigt ist eine Ausdehnung des Steinbruchs um 6,2 Hektar bis fast an die Grenze zur Juhöhe. Gestern wurden die Pläne vorgestellt. Am 20. November gibt es eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Bürger im Heppenheimer Stadtteil. Erwartet wird eine etwa zweijährige Genehmigungsphase. Anschließend soll das Projekt in mehreren Teilabschnitten umgesetzt werden. hol/BILD: neu

