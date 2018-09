Rolle rückwärts im Fall Maaßen

Berlin/Mannheim.Überraschende Wende: Auf Bitten der in schwere Turbulenzen geratenen SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) die umstrittene Beförderung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Innenstaatssekretär neu verhandeln. Nahles schrieb in einem Brief an die Vorsitzenden der beiden Unionsparteien: „Ich bin der Auffassung, dass die Spitzen der Koalition noch einmal zusammenkommen sollten, um die gewichtigen, aber sehr unterschiedlichen Anliegen der Koalitionspartner zu beraten.“

Merkel erklärte sich zu Neuverhandlungen mit CSU und SPD bereits am Wochenende bereit. „Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern mit. Auch Seehofer zeigte sich offen für erneute Gespräche.

AfD zweitstärkste Partei

Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend haben die Streitereien Spuren hinterlassen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen danach Union und Sozialdemokraten zusammen nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Zwar wäre die Union mit ziemlichen Verlusten immer noch stärkste Kraft, doch die AfD käme mit 18 Prozent auf den zweiten Platz.

In Bayern erreicht die CSU in einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen nur noch 35 Prozent der Stimmen. Die Bayern wählen am 14. Oktober ein neues Parlament. In Hessen – dort wird am 28. Oktober gewählt – kommt die amtierende schwarz-grüne Koalition bei der Sonntagsfrage nur noch auf 47 Prozent.

Die rheinland-pfälzische SPD will nach dem erfolgreichen Start ihres Quartierbüros in Ludwigshafen nachlegen. Im nächsten Jahr sollen weitere Quartierbüros in Städten aufgebaut werden, in denen die AfD bei der Bundestagswahl 2017 besonders gut abgeschnitten hat. dpa/MaMü/was

