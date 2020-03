Rollenbilder bremsen Frauen aus

Mannheim/Berlin.Dass noch immer so wenige Frauen in Top-Führungspositionen von Unternehmen sind, erklärt die Mannheimer Marketing- und Psychologieprofessorin Ariana Finkel mit Rollenbildern. Menschen würden Frauen unterbewusst bestimmte Eigenschaften zuschreiben, die diese daran hinderten, im Job aufzusteigen.

„Salopp formuliert: Man schaut bei Bewerbern, wer am besten ein Mann ist – und da schneiden die Damen natürlich schlechter ab“, sagte sie im Interview mit dieser Redaktion. Die Situation habe sich von gesetzlicher und infrastruktureller Seite zwar gebessert. Doch die 40-Jährige ist der Auffassung, die Rollenbilder, die Menschen in ihren Köpfen haben, würden nicht verschwinden, wenn man nicht schon bei der Erziehung der Kinder beginne. „Du kannst an der Infrastruktur alles ändern. Aber wenn du deiner Tochter weiterhin die rosa Puppe gibst und deinem Sohn den Roboter, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sich nicht so viel tut, wie wir es uns wünschen“, sagte sie.

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich für eine feste Frauenquote in Unternehmen ausgesprochen: „Die Zeit der Appelle ist vorbei, sie bringen uns nicht substanziell weiter“, sagte sie dieser Redaktion.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft dazu aufgerufen, weiter beharrlich für Gleichberechtigung zu kämpfen. Zugleich betonte er, Frauenrechte seien nicht die Sache allein von Frauen, sondern aller Demokraten jor/dpa/mpt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020