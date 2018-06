Ronaldo rettet Remis

Anzeige

Sotschi.WM-Favorit Spanien hat im Prestigeduell mit Europameister Portugal einen Sieg verpasst. Mit einem Freistoßtreffer in der 88. Minute rettete der Dreifach-Torschütze Cristiano Ronaldo den Portugiesen am Freitag in Sotschi ein 3:3 (2:1). Dank der Tore von Diego Costa (24./55.) und Innenverteidiger Nacho (58.) hatte der Weltmeister von 2010 lange 3:2 geführt, ehe Weltfußballer Ronaldo noch der Ausgleich gelang.

Zuvor hatte der Iran einen überraschenden Auftaktsieg gefeiert. In Gruppe B setzte sich die Mannschaft gegen das favorisierte Marokko mit 1:0 durch. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Marokkos Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. Pauli.

Ebenfalls ein später Treffer sorgte für den 1:0-Sieg von Uruguay gegen Ägypten. José Gimenez traf nach 89 Minuten. dpa