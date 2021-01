Rosendahl an der Spitze

Mannheim.An diesem Montag tritt Wilfried Rosendahl (Bild) sein Amt als neuer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) in Mannheim an. Der zuvor stellvertretende REM-Chef löst Alfried Wieczorek ab, der in den Ruhestand ging. Der 1966 geborene Rosendahl will sich vor allem den Themenbereichen Mensch, Klima und Umwelt widmen. Als nächste große Sonderausstellung ist in den REM ab 18. April die von Rosendahl konzipierte „Eiszeit-Safari“ zur eiszeitlichen Tierwelt der Oberrheinregion geplant. pwr/imo (Bild: REM)

