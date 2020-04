Rosengarten wird Blutspendezentrum

Das Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim. Bernhard Zinke (bjz)

Mannheim.Das Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten wird von Dienstag bis Freitag zum regionalen Blutspendezentrum. Dazu stellt die mannheim:congress-gmbh (m:con) dem Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Variohalle kostenlos zur Verfügung.

Dessen Ärztlicher Leiter Harald Klüter ist dem Rosengarten dafür „sehr dankbar“, wie er betont. Wegen des Coronavirus’ hatte der DRK-Blutspendedienst sein Konzept verändern müssen. Zwar fallen Blutspendetermine nicht unter das Veranstaltungsverbot.

Genügend Abstand nötig

Aber bei den bisherigen Terminen in Schulturnhallen, Gemeindezentren oder Veranstaltungshäusern – pro Jahr rund 5000 Veranstaltungen – sei der Andrang meist groß. „Da wäre es schwierig, Abstand zu halten“, so Klüter. Aus diesem Grund richte man nun große, gut erreichbare regionale mobile Blutspendezentren für mehrere Tage ein. Spender können vorab per Internet oder Telefon Termine vereinbaren, damit sich nicht zu viele Menschen zeitgleich in den Räumen aufhalten.

„Wir sind aber auch in der Krise bei der Versorgung von chronisch kranken Patienten und von Unfallopfern auf regelmäßige Blutspenden angewiesen“, sagt Klüter.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020