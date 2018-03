„Rote Karte“ für Wanka

Anzeige

Karlsruhe/Berlin.Der Boykottaufruf von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka Ministerin Wanka (CDU) gegen eine AfD-Demo per Pressemitteilung war unzulässig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem von der AfD angestrengten Verfahren entschieden. Bundesminister dürften sich im Wettbewerb der Parteien nicht auf die Autorität ihres Amtes oder die Ausstattung ihres Ministeriums stützen. Anlass war der Streit um die Flüchtlingspolitik. Wanka hatte 2015 eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie eine „Rote Karte“ für die AfD forderte. Damit reagierte sie auf einen Demonstrationsaufruf der Partei unter dem Motto: „Rote Karte für Merkel!“. dpa