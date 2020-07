Route für Radweg steht fest

Rhein-Neckar.Der genaue Verlauf des Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg steht fest. Am Dienstag informierte das Regierungspräsidium den Projektbegleitkreis in dessen Sitzung über die exakte Route. Im Wesentlichen folgt die Trasse der bereits bekannten Vorzugsvariante. Abweichungen davon gibt es vor allem im Bereich von Ilvesheim, wo die Wünsche zahlreicher Bürger nach dem Verlauf am Neckarkanal entlang nun berücksichtigt wurden.

Wegen der zeitintensiven Diskussionen um die Trassenführung samt zahlreicher Untervarianten verschiebt sich der Zeitplan nach Angaben des Regierungspräsidiums um etwa ein Jahr. Da aber noch immer viele Fragen – beispielsweise zu den Überquerungsstellen – offen seien, werde es im Frühherbst eine zweite Runde von Ortsbegehungen geben. Dort soll die Öffentlichkeit in die weitere Planung einbezogen werden. Das Planfeststellungsverfahren werde frühestens nächstes Jahr im Sommer starten. Einzelne Abschnitte, für die keine Genehmigung erforderlich ist, sollen dann auch schon umgesetzt werden. bjz

