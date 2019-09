Royaler Besuch in Bensheim

Königin Silvia von Schweden kommt morgen nach Bensheim. © dpa

Bensheim.Politprominenz, Schauspieler oder bekannte Sportler kommen immer mal wieder nach Bensheim. Aber eine Monarchin aus einem der großen europäischen Adelshäuser? Das hat Seltenheitswert. Am morgigen Freitag ist es nun soweit. Königin Silvia von Schweden nimmt im Musiktheater Rex den Karl-Kübel-Preis entgegen.

Sie erhält die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr herausragendes Engagement zum Schutz von Kindern. Das Geld kommt direkt der World Childhood Foundation zugute, die weltweit an vier Standorten vertreten ist und am Donnerstagabend in Heidelberg ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Die gebürtige Heidelbergerin wird am Freitag um kurz vor 12 Uhr an der Veranstaltungsstätte in der Fabrikstraße erwartet. Ob mit vielen Zaungästen zu rechnen ist, kann auch die Kübel-Stiftung als Ausrichterin des Preises nicht vorhersagen. Die Stadt weist auf ein mögliches erhöhtes Verkehrsaufkommen hin. dr

