Rückblick auf das Bensheimer Konvikt

Bensheim.Der angekündigte Rückzug der katholischen Kirche von der Liebfrauenschule war am Montag erneut Thema: Schülerinnen hielten in Heppenheim eine Mahnwache ab, um gegen den Beschluss des Bistums Mainz zu protestieren. Die aktuelle Entscheidung ist auch Anlass für einen Rückblick: Schon einmal in der jüngeren Vergangenheit hat die katholische Kirche eine große pädagogische Einrichtung in der Stadt – das frühere Bensheimer Konvikt – aufgegeben. In der Art und Weise, in der die Entscheidung getroffen und verkündet wurde, ähneln sich damals und heute. Weiterhin nicht restlos aufgearbeitet aber im Zusammenhang mit dem Konvikt ist das Thema sexueller Missbrauch. hol

