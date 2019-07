Rückkehrer Gensheimer optimistisch

Wieder ein Löwe: Uwe Gensheimer ist zurück in der Heimat. © dpa

Mannheim.Mit vier Neuzugängen um Rückkehrer Uwe Gensheimer sind die Handballer der Rhein-Neckar Löwen in die Vorbereitung auf die neue Saison der Bundesliga gestartet und haben sich am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt auch ihren Fans präsentiert. Auf ein genaues Saisonziel wollten sich die Verantwortlichen des Vorjahresvierten nicht festlegen lassen, doch der neue Trainer Kristjan Andresson ließ durchblicken, dass es wieder einen deutlichen Schritt nach vorn gehen soll. „Ich habe große Erwartungen“, sagte der Coach.

Auch der Mannheimer Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer ist angesichts des Löwen-Kaders zuversichtlich: „Während meiner drei Jahre in Paris habe ich eine Meisterschaft und einen Pokalsieg verpasst. Es wäre schön, das nochmals mitzuerleben“, hofft der 32-Jährige auf eine erfolgreiche Saison. th

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019