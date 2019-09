Rückschlag für Nationalelf

Hamburg.Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen den Erzrivalen Niederlande den ersten Dämpfer einstecken müssen. Die DFB-Auswahl unterlag dem Oranje-Team am Freitagabend in Hamburg mit 2:4 (1:0) und kassierte damit im vierten Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2020 die erste Niederlage. Die frühe Führung durch Serge Gnabry in der 9. Minute und das Elfmetertor von Toni Kroos zum 2:2 (73.) genügten den Schützlingen von Bundestrainer Joachim Löw nicht. Frenkie de Jong (60.), ein Eigentor von Jonathan Tah (65.), Donyell Malen (79.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) sorgten vor 51 299 Zuschauern für den Gäste-Sieg. Das Bild zeigt den enttäuschten Marco Reus. dpa (Bild: dpa)

