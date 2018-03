Rückzahlung: Bürger müssen lange warten

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Landesweit hat sich im Jahr 2017 die Bearbeitungszeit der Einkommensteuererklärungen in Baden-Württemberg drastisch verlängert. Im Durchschnitt dauerte es 52 Tage, bis ein Bescheid erstellt war – sechs Tage mehr als im Jahr davor. Im Ländervergleich belegt Baden-Württemberg damit den zehnten Platz. Im Vorjahr landete der Südwesten noch auf dem fünften Rang.

Besonders langsam schnitt laut dem Internetportal lohnsteuer-kompakt.de das Finanzamt Mannheim-Stadt mit 62 Tagen ab. Es war damit 10,8 Tage langsamer als 2016. Am schnellsten sind die Ämter Sinsheim mit 38,6 Tagen und Tauberbischofsheim mit 45,5 Tagen. In Rheinland-Pfalz arbeitete das Finanzamt Ludwigshafen am langsamsten mit 52,3 Tagen. Bundesweit am schnellsten arbeitete die Außenstelle Fürth des Finanzamts Bensheim mit 27,3 Tagen.

2017 habe die Einführung neuer Verfahren zu hohem Vorbereitungs- und Schulungsaufwand geführt, teilt das baden-württembergische Finanzministerium mit. Zudem seien die längeren Bearbeitungszeiten auf die Zunahme der Steuerfälle zurückzuführen. In vielen Ämtern mussten strukturelle Änderungen bewältigt werden, die „zunächst zu Mehraufwand führen, aber dauerhaft die Qualität steigern“.