Ruf nach neuer Brücke wird lauter

Ludwigshafen/Mainz.Wegen der überraschenden Sperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen werden wieder Forderungen nach einer dritten Rheinbrücke bei Altrip laut. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte dieser Zeitung am Dienstag mit: „Eine dritte Rheinquerung wäre wünschenswert.“ Konkretere Details nannte er nicht. Angesichts der Verkehrsprobleme zwischen Mannheim und Ludwigshafen verstärkte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ihren Ruf nach einem verbesserten Mobilitätskonzept und einer weiteren Brücke – auch wenn diese erst in Jahrzehnten fertig sein könnte. „Wir müssen jetzt an die Zukunft denken“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Am Donnerstag soll es ein Treffen bei der Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (SPD), zu der aktuellen Krise geben. Vergangene Woche war die marode Hochstraße zwischen Höhe Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke in beide Fahrtrichtungen wegen Problemen bei der Statik gesperrt worden. mpt

