Rufe nach Maaßens Rücktritt nehmen zu

Berlin/Mannheim.Führende SPD-Politiker haben den Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, wegen seiner Äußerungen zu Chemnitz massiv angegriffen. Maaßen müsse zügig „Beweise zu seinen kruden Behauptungen liefern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, dieser Zeitung: Sonst müsse Maaßen „mit Konsequenzen rechnen“.

Seehofer verlangt Bericht

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vize der SPD-Bundespartei, Malu Dreyer, verlangte in der „Bild am Sonntag“ den Rücktritt von Maaßen. Er habe ohne Belege die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und Augenzeugen infrage gestellt.

Innenminister Horst Seehofer erwartet bis heute Erklärungen von Maaßen. Maaßen müsse einen Bericht vorlegen, sagte der CSU-Chef gestern Abend im ARD-„Bericht aus Berlin“. „Ich erwarte eine Begründung, auf die er seine These stützt.“

Maaßen hatte mit Äußerungen in der „Bild“-Zeitung eine heftige Debatte ausgelöst, indem er gesagt hatte, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Es lägen auch keine Belege dafür vor, dass ein Internet-Video zu einer angeblichen Hetzjagd authentisch sei. Maaßen sprach von möglicherweise gezielten Falschinformationen.

Der Geheimdienstchef habe ihn selbst und das Ministerium über seine Zweifel vorab informiert, sagte Seehofer in der ARD. Er sprach Maaßen das Vertrauen aus, machte aber auch deutlich: „Die Verantwortung für Formulierungen und seine Thesen hat er, bleibt natürlich bei ihm.“

In Chemnitz war vor zwei Wochen ein Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber. Danach kam es zu Protesten und fremdenfeindlichen Übergriffen. In Köthen (Sachsen-Anhalt) beteiligten sich gestern rund 2500 Menschen an einem Protest, zu dem rechte Gruppierungen aufgerufen hatten. Zuvor war ein Deutscher nach einem Streit ums Leben gekommen. Zwei Afghanen wurden festgenommen. zyl/dpa

