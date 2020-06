Rund 60 Klimaschützer gehen in Bensheim auf die Straße

Bergstraße.Über Monate hatte die Corona-Krise alle anderen Themen aus der öffentlichen Debatte nahezu verdrängt. Mit einem Demonstrationszug von Hospitalbrunnen über den Bürgerwehrbrunnen bis zum Beauner Platz plädierte das Klimabündnis Bergstraße in Bensheim dafür, das Klimaproblem wieder in den Mittelpunkt zu stellen und die gesellschaftlich-politische Bewegung wieder aufzunehmen.

In mehreren kurzen Beiträgen zu verschiedenen Themen unterstrichen die Redner, die Gesellschaft sei an einem Wendepunkt angelangt, an dem die Rahmenbedingungen für eine klimaneutrale und sozial gerechte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft geschaffen werden müssten.

Auch der Kreis Bergstraße müsse Konsequenzen ziehen und mehr in Klimaschutz-Maßnahmen investieren. Ein Schlüssel zum Erfolg liegt für das Bündnis in Regionalität auf allen Ebenen, also Ökonomie, Agrar und Energieversorgung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020