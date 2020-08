Runde Tische für Bürger

Bürgermeister Volker Scheib im Bibliser Rathaus. © Berno Nix

Biblis.Mehr Bürgerservice, Kommunalpolitik verständlich darstellen und Runde Tische, an denen Bibliser ihre Kompetenz und Meinung einbringen: Das hat sich der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib vorgenommen. Nach den ersten 125 Tagen seiner Amtszeit berichtet der Rathauschef, was er angeschoben hat. So kündigt er an, dass der Zweckverband KMB eine App anbieten werde, mit der die Bürger Schäden an Straßen oder Kanal melden können. Zudem lasse sich damit nachverfolgen, wann der Auftrag erledigt werde. Scheib bezieht Stellung zu möglichen neuen Baugebieten und erteilt den Plänen für ein Ärztehaus in Biblis eine Absage. Räume für eine Arztpraxis will er dezentral schaffen. ps

