Rundfahrt live im TV

Anzeige

Lorsch.Radsportfans können die neu aufgelegte Deutschland-Tour im Fernsehen verfolgen. ARD und ZDF werden die viertägige Rundfahrt laut einer Pressemitteilung live übertragen. Die dritte Etappe startet am 26. August in Lorsch.

„Wir freuen uns, dass der Radsport in Deutschland mit der Tour wieder ein echtes Aushängeschild erhält – und damit zurückkehrt auf die sportliche Agenda“, kündigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann an, den Neuanfang engagiert, aber auch kritisch begleiten zu wollen.

2009 abgeschafft

Die Rundfahrt startet am 23. August in Koblenz und endet nach 743 Kilometern in Stuttgart. Weitere Etappenorte sind neben Lorsch Trier, Bonn und Merzig. Die letzte Auflage fand 2008 statt. Ein Jahr später wurde das Rennen wegen der anhaltenden Dopingproblematik sowie des sinkenden Sponsoren- und Medieninteresses abgeschafft. dpa