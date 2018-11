Sachwitz will keine dritte Amtszeit

Bensheim.Helmut Sachwitz, seit mehr als elf Jahren Erster Stadtrat in Bensheim, will sich im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl durch die Stadtverordnetenversammlung stellen. Das erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Als Hauptgrund für seinen Abschied als Baudezernent führt der 61-Jährige sein Alter an. Würde er in eine dritte Amtszeit gehen, wäre er am Ende fast 69 Jahre alt. „Es gibt noch so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte“, erklärte Sachwitz.

Der studierte Architekt lebt seit 1999 in Bensheim und saß ab 2003 für die CDU im Stadtparlament. Im Juli 2007 wurde er zum Ersten Stadtrat gewählt. Seine zweite Amtszeit endet im Oktober 2019. Als Baudezernent war und ist Helmut Sachwitz für die Gestaltung der Stadt und viele Infrastrukturprojekte zuständig.

In seine Amtszeit fallen unter anderem der Bau der Westtangente, die Entwicklung des ehemaligen Euler- sowie des Güterbahnhofgeländes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018