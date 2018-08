Sackkarre statt Lkw

Anzeige

Mannheim.Die Stadt Mannheim will das ausufernde Befahren der Fußgängerzone durch Paketdienste außerhalb der erlaubten Zeiten einschränken. Sie plant in den Parallelstraßen der Planken einen Versuch mit sechs Lieferzonen. Dort können künftig Transporter anhalten.

Pakete werden von da aus auf Sackkarren zu den Geschäften gebracht. Wann es so weit ist, steht noch nicht fest. Der Versuch soll auch zeigen, ob sich die Lieferanten an die Zeitfenster halten. Das Befahren der Planken ist nur bis 11 Uhr erlaubt.

Wichtig sei die Lage dieser Plätze, von denen der Weg zu den Kunden in der Fußgängerzone so kurz wie möglich sein sollte, betonte gestern ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group auf Anfrage dieser Zeitung. Grundsätzlich komme man aber mit derartigen Regelungen gut zurecht. Derweil gibt es in der Mannheimer Innenstadt kaum eine zweispurige Straße, die nicht ständig von einem Lieferwagen belegt ist – worüber Anwohner klagen. aph