Säugling stirbt nach Hunde-Biss

Bad König.Ein sieben Monate alter Säugling aus Bad König ist nach einem Biss des Familienhundes gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, biss das Tier den Jungen am Montagnachmittag in der Wohnung in den Kopf. Der Junge starb abends im Krankenhaus. Die Eltern standen unter Schock und waren zunächst nicht vernehmungsfähig. Später schwiegen sie zu dem Zwischenfall. In welcher Situation der Hund zugebissen hat und welcher Rasse er angehört, ist noch unklar. Er wurde ins Tierheim gebracht, wo er laut Polizei als „hoch aggressiv“ beschrieben wurde. dpa