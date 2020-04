Saisonende für die Löwen

Mannheim/Bensheim.Die Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) ist nun – wie schon zuvor auch die Klassen der HBF (Handball-Bundesliga Frauen) – wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Dafür stimmten die 36 Clubs aus 1. und 2. Liga der Männer mit großer Mehrheit.

Die Runde wird sowohl bei der HBL als auch bei der HBF nach der Quotientenregel gewertet (die Anzahl der gesammelten Punkte wird durch die Anzahl der bestrittenen Spiele dividiert), wovon die Rhein-Neckar Löwen profitieren. Sie rücken auf den fünften Platz vor und sichern sich auf den letzten Drücker einen Startplatz in der neuen Euro League. Da es keine Absteiger gibt, sind die Eulen Ludwigshafen weiter erstklassig. Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach bleiben in der Frauen-Eliteliga, die in der Saison 2020/21 von 14 auf 16 Teams anwächst, indes Achter.

Wirtschaftlich trifft der Abbruch die Clubs indes hart. Allein durch den Wegfall der noch fünf ausstehenden Heimspiele verlieren die Löwen „einen hohen sechsstelligen Betrag“, wie Geschäftsführerin Jennifer Kettemann im Interview mit dieser Redaktion verrät. mast/hs

