Saisonstart vor leeren Rängen

Fans dürfen noch wochenlang nicht wieder ins Carl-Benz-Stadion. © Zinke

Mannheim.Auch der SV Waldhof Mannheim hat auf die ernüchternden Signale aus der Politik reagiert, wonach wegen der steigenden Corona-Zahlen zunächst keine Fan-Rückkehr in die Stadien möglich scheint. „Wir sind nach den Meldungen aus der Politik sehr weit weg von einer Lösung, was Zuschauer im Stadion angeht“, sagte Geschäftsführer Markus Kompp am Dienstag dieser Redaktion.

Der 37-Jährige geht davon aus, dass das erste Heimspiel des Fußball-Drittligisten „auf jeden Fall ohne Zuschauer“ stattfinden wird. Am dritten September-Wochenende soll der Ball in der 3. Liga wieder rollen.

Erst nach dem 31. Oktober, wenn entsprechende Corona-Verordnungen in den Bundesländern auslaufen, ist an Fans bei Spielen zu denken. Für den SV Waldhof bedeutet dies erneut einen schweren Schlag und einen Umsatzrückgang von bis zu fünf Millionen Euro. Nötig wäre dann wieder Hilfe von Präsident und Mäzen Bernd Beetz oder durch ein staatliches Hilfspaket. alex

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020