Salierbrücke: Details zur großen Reparatur

Speyer.Mehr als zwei Jahre werden die Sanierungsarbeiten an der viel befahrenen Salierbrücke zwischen Speyer und Nordbaden vermutlich dauern. Gestern gab das Regierungspräsidium Karlsruhe den Bürgern erstmals in einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Speyer Details der Planungen bekannt. Demnach soll die Brücke für den Rettungsdienst und einen extra organisierten öffentlichen Nahverkehr geöffnet bleiben. Wegen dieser Teil-öffnung soll die Reparatur aber 26 Monate dauern. Bei einer Vollsperrung hätten die Bauarbeiter „nur“ 20 Monate benötigt. Heute Abend gibt es eine weitere Info-Veranstaltung in Hockenheim. Bild: Venus