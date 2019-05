Sandhausenbleibt drin

Sandhausen feiert den Klassenerhalt in der 2. Liga. © dpa

Düsseldorf.Riesenjubel in Sandhausen und Paderborn, Hoffnung bei Union Berlin. Der Tabellen-15. SV Sandhausen sicherte sich mit dem 2:2 (1:1) bei Jahn Regensburg den Klassenerhalt und machte damit die Teilnahme an der nächsten Saison in der 2. Fußball-Liga perfekt. Beide Treffer für den SVS erzielte Kevin Behrens.

Die Paderborner schafften trotz der 1:3-Niederlage bei Dynamo Dresden hauchdünn aufgrund der besseren Tordifferenz als Tabellenzweiter zum zweiten Mal nach 2014 den Aufstieg in die Bundesliga. Union spielt als Tabellendritter nun in den Relegationsspielen am 23. und 27. Mai gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart. red

